المشهد اليمني

ميليشيا الحوثي تجهز مستشفى اليمن الدولي التابع لمجموعة هائل سعيد كحجر صحي لكورونا في تعز

8 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

تقوم ميليشيا الحوثي في مدينة تعز بتجهيز مستشفى اليمن الدولي كحجر صحي لمرضى فيروس كورونا.
وأفادت مصادر محلية في مدينة تعز بأن ميليشيا الحوثي تقوم بتجهيز مستشفى اليمن الدولي التابع لمجموعة هائل سعيد كحجر صحي لمرضى فيروس كورونا المستجد.
وبحسب المصادر فإن المستشفى الواقع في تبة سوفتيل متوقف منذ بداية الحرب حيث نهبت الميليشيا أغلب محتوياته مضيفة أن الميليشيا كانت تستخدم موقع تبة سوفتيل لضرب المدينة بالدبابات والقذائف.
وأكدت المصادر أن الميليشيا تنوي استخدام الميليشيا لأغراض عسكرية ضمن حربها في مدينة تعز.
ويجدر الشارة إلى أن ميليشيا الحوثي استغلت وباء فيروس كورونا والاجراءات الاحتارزية للوقاية منه لتمرير مشاريعها الخاصة دون الأخذ في الاعتبار صحة المواطنين أو حمايتهم.

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