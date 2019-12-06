الخبر اليمني

ميليشيا الحوثي تختطف عدد من المواطنيين شمال قعطبة

6 ديسمبر، 2019
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ميليشيا الحوثي تختطف عدد من المواطنيين شمال قعطبة

│الخبر | متابعات

قالت مصادر محلية في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع ان المليشيات الحوثية نفذت حملة مداهمات وإختطافات في منطقة عزاب شمال قعطبه وفي المناطق التي تسيطر عليها .
واكدت المصادر ان الميليشيات الحوثيه قامت قبل ظهر اليوم الجمعه بمداهمة قرية عزاب بعددمن الاطقم بقيادة المشرف الحوثي المدعوا ابو الجراح حيث نفذت حملة اختطافات بحق المواطنين بمنطقه عزاب شمال مديرية قعطبه حيث داهمت منزل المواطن صالح علي عميران ونجلة عبدالرقيب وقامت بإختطافهم وروعت الاطفال والنساء بمنطقه عزاب شمال مديرية قعطبه.
الجديربالذكر ان الميليشيات الحوثية تقوم بحملة التهجير والتشريد للمواطنين و اجبار المواطنين بمناطق مختلفة من مخلاف العود لدفع مبالغ مالية وإجبار الاهالي بدفع أبناءهم للقتال في صفوفها
وتاتي حملة الاختطافات هذه بعد ان كبدت قوات اللواء 30 مدرع بقيادة العميد الركن هادي العولقي قائد اللواء قائدمحور الضالع وقوات المقاومه الجنوبيه الميليشيات الحوثية خسائر كبيره وفادحه في جبهات قعطبه والفاخر والضالع وخسارتهامناطق ومواقع كبيره كانت تحت سيطرتها

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الحوثي المواطنيين تختطف شمال عدد قعطبة من ميليشيا

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