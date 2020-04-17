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ميليشيا الحوثي تدفن عناصرها سرا بوادي جهران

17 أبريل، 2020
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أكدت صحيفة “الإمارات اليوم” استمرار مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، في شن هجماتها الإرهابية، ومحاولات التسلل في عدة جبهات على الرغم من إعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار منذ أسبوع.

وأبرزت الصحيفة، في تقرير نشرته في عددها اليوم الجمعة، أن القوات المشتركة والجنوبية نجحت في ملاحقة مليشيا الحوثي في عدة جبهات، ودحرت هجماتها، وكبدتها خسائر فادحة، وأجبرتها على التراجع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر طبية وأخرى محلية وصول عشرات الجثث لعناصر الحوثي إلى محافظة ذمار قادمة من عدة جبهات، وجرى دفنها بطريقة سرية في وادي جهران.

ولفتت صحيفة “الإمارات اليوم” إلى ارتكاب مليشيا الحوثي مئات الخروقات لقرار وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية في اليمن.

وأبرزت إعلان التحالف العربي ارتكاب المليشيا الإرهابية 547 خرقا حتى مساء الأربعاء، كما سجلت القوات المشتركة في الساحل الغربي 38 خرقا خلال الأربعاء وفجر أمس، شملت عمليات قصف للأحياء والقرى السكنية.

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الحوثي بوادي تدفن جهران سرا عناصرها ميليشيا

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