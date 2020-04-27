4 مايو

ميليشيا الحوثي تعتدي على القرى السكنية بالجبلية

27 أبريل، 2020
0

اعتدت مليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، اليوم الاثنين، على القرى السكنية ومزارع المواطنين في الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، بمحافظة الحديدة.

وقصفت المليشيا الإرهابية القرى، بحسب مصادر محلية، بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة ومدفعية الهاون.

وقالت المصادر إن مليشيا الحوثي فتحت النيران بأسلحة عيار 14,5 و 12,7 على المواطنين.

وتواصل مليشيات الحوثي تصعيدها، على الرغم من تمديد التحالف العربي وقف النار لمدة شهر في استجابة للدعوة الأممية لتوحيد الجهود في مواجهة فيروس كورونا.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الحوثي السكنية القرى بالجبلية تعتدي على ميليشيا

إقرا أيضا

Photo of الاعلان عن شفاء مصاب الشحر من فيروس كورونا

الاعلان عن شفاء مصاب الشحر من فيروس كورونا

27 أبريل، 2020
Photo of قيادي بالانتقالي : إرادة شعب الجنوب لا تعرف إلا النصر

قيادي بالانتقالي : إرادة شعب الجنوب لا تعرف إلا النصر

27 أبريل، 2020
Photo of نقابة المعلمين والتربويين بحضرموت تؤيد وتبارك قرارات الانتقالي بشأن الادارة الذاتية للجنوب

نقابة المعلمين والتربويين بحضرموت تؤيد وتبارك قرارات الانتقالي بشأن الادارة الذاتية للجنوب

27 أبريل، 2020
Photo of الجعدي:حنكة القيادة السياسية تقاس في اللحظات الحاسمة لإتخاذ القرار

الجعدي:حنكة القيادة السياسية تقاس في اللحظات الحاسمة لإتخاذ القرار

27 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق