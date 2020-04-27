ميليشيا الحوثي تعتدي على القرى السكنية بالجبلية

اعتدت مليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، اليوم الاثنين، على القرى السكنية ومزارع المواطنين في الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، بمحافظة الحديدة.

وقصفت المليشيا الإرهابية القرى، بحسب مصادر محلية، بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة ومدفعية الهاون.

وقالت المصادر إن مليشيا الحوثي فتحت النيران بأسلحة عيار 14,5 و 12,7 على المواطنين.

وتواصل مليشيات الحوثي تصعيدها، على الرغم من تمديد التحالف العربي وقف النار لمدة شهر في استجابة للدعوة الأممية لتوحيد الجهود في مواجهة فيروس كورونا.