اليمن العربي

ميليشيا الحوثي تعتقل عشرات الموظفين طالبوا برواتبهم

اليمن العربي اليمن العربي منذ 9 دقائق
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لا تزال ميليشيات الحوثي مستمرة في انتهاكاتها في العاصمة اليمنية، فبعد التضييق على التجار وأصحاب البيوت والعقارات، والإعلاميين، أتى دور الموظفين مجدداً.

 

فقد أقدمت مليشيات الحوثي في صنعاء على اعتقال أي موظف يطالب بحقوقه المشروعة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية الأحد.

 

وفي التفاصيل، قام عناصر مليشيا الحوثي وبعض الموالين لهم في مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بالإبلاغ عن العشرات من الموظفين المطالبين برواتبهم والذين تم اعتقالهم خلال الآونة الأخيرة.

 

رواتب منقطعة منذ 4 سنوات

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن العشرات من الموظفين الذين طالبوا من المسؤولين المعينين من قبل المليشيات بصرف رواتبهم المنقطعة منذ أكثر 4 سنوات تم اعتقالهم واقتيادهم إلى جهة غير معروفة والزج بهم في سجون سرية.

 

كما لفتت إلى أن المليشيات اعتقلت الموظفين بعد أن ألقت عليهم تهمة “طابور خامس” و”محرضين” بذريعة دعوتهم الموظفين للانتفاض ضدها بعد امتناعها عن صرف مرتباتهم.

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الحوثي الموظفينطالبوا برواتبهم تعتقل عشرات ميليشيا
اليمن العربي

اليمن العربي

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