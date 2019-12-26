ميليشيا الحوثي تعتقل قيادة نقابة الإنترنت في صنعاء اليمنية

عدن24 ـ متابعات

اعتقلت ميليشيا الحوثي، رئيس النقابة الوطنية لشبكات الإنترنت، وأمينها العام، فيما نددت منظمات حقوقية بتهديد الميليشيا باعتقال قيادة رابطة أمهات المختطفين.

ونددت نقابة ملاك شبكة «الواي فاي»، باعتقال قيادتها أحمد العليمي، وعلي البدوي من قبل جهاز مخابرات الميليشيا.

مشيرة إلى أن الاعتقال جاء بعد ساعات قليلة من انتهاء الاجتماع، الذي عقد برئاسة عضو ما يسمى المجلس السياسي محمد علي الحوثي، وحضور مسؤول الاتصالات وتقنية المعلومات في الميليشيا مسفر النمير ورئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل عصام الحملي.

مطالب إفراج

ووفق بيان النقابة، فإنّ العليمي والبدوي تلقيا اتصالاً من جهاز الأمن والمخابرات، وطلبوا منهم سرعة الحضور، وهو بالفعل ما قام به رئيس النقابة والأمين العام استجابة لدعوة الجهاز الذي قام باعتقالهم فور وصولهم. وطالبت النقابة بسرعة الإفراج عن المعتقلين، محمّلة الميليشيا مسؤولية ما قد يلحق بهم من أذى بسبب الإجراء التعسفي.

وأكدت أن الاعتقال لن يثني كوادر نقابة ملاك الشبكات من الاستمرار في الإضراب عن العمل. ودعا «البيان» ملاك الشبكات، إلى الاستمرار في الإضراب المفتوح وإيقاف شبكاتهم والنشطاء والمهتمين وعموم المواطنين لمساندة هذه القضية، وصولاً للإفراج عن المعتقلين وتحقيق المطالب المشروعة لملاك الشبكات.

إلى ذلك، ندّدت منظمة صدى، بالجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق أسر الصحافيين المختطفين بصنعاء، ومحاولة إسكاتهم وتكميم أفواههم، ومنعهم من مجرد الحديث عن أوضاع أبنائهم الصحافيين من أبنائهم.