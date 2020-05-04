المشهد اليمني

ميليشيا الحوثي تغلق عددا من مقاهي الانترنت في محافظة صنعاء

4 مايو، 2020
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المشهد اليمني

اغلقت ميليشيا الحوثي اليوم الاثنين العديد من محلات ومقاهي الانترنت بمحافظة صنعاء.
وأفادت مصادر محلية بمحافظة صنعاء بأن ميليشيا الحوثي أغلقت جميع محلات ومقاهس الانترنت في المحافظة.
وبحسب المصادر فإن ميليشيا الحوثي أعطت أصحاب وملاك محلات الانترنت إشعارا بضرورة إغلاقها.
ويأتي هذا ضمن اجراءات ميليشيا الحوثي الوقائية لمواجهة فيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وجدير ذكره أن ميليشيا الحوثي أغلقت اليوم عددا من أحياء العاصمة صنعاء كما أغلقت في وقت سابق أحياء سابقة في العاصمة والمحافظة بعد ظهور حالات مشتبه اصابتها بكورونا مع تكتم شديد من قبل الميليشيا عن معلومات كورونا.

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الانترنت الحوثي تغلق صنعاء عددا في محافظة مقاهي من ميليشيا

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