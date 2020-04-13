عدن تايم

ميليشيا الحوثي تغلق متاجر وتعتقل العشرات في البيضاء اليمنية

13 أبريل، 2020
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أغلقت ميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء، وسط اليمن، العشرات من المتاجر والمؤسسات التجارية بمدينتي البيضاء ورداع، والتي يمتلكها أبناء مديرية الصومعة، كما اعتقلت 33 شخصا من أبناء منطقة الحازمية بذات المديرية.

وجاء ذلك على خلفية مقتل قيادي حوثي وأسر اثنين آخرين في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة، مساء الأحد، على يد رجال المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء.

وقالت مصادر محلية لـ”إرم نيوز”، إن ميليشيا الحوثي نفذت حملة مداهمة، صباح الثلاثاء، طالت عدة محال ومتاجر ومؤسسات مصرفية يمتلكها أبناء مديرية الصومعة، فيما تم اعتقال أي شخص ينتمي إلى منطقة الحازمية بمديرية الصومعة، حيث بلغ عدد المعتقلين 33 شخصا، وجرى نقلهم إلى سجون مدينتي البيضاء ورداع.

وأشارت المصادر إلى أن “الحملة الحوثية جاءت بعد مقتل شقيق وكيل محافظة البيضاء نعيم الجوفي والذي تم تعيينه مؤخراً قائداً للكتيبة الثامنة وأسر نجله “فارس” وابن ابنته” أسامة المنصوري”، في كمين للمقاومة الشعبية بجبهة الحازمي بمديرية الصومعة مساء الأحد”.

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