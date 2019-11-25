الخبر اليمني

ميليشيا الحوثي تفرج عن مواطنيين أردنيين

الخبر اليمني الخبر اليمني منذ 25 دقيقة
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ميليشيا الحوثي تفرج عن مواطنيين أردنيين

│الخبر | متابعات

اعلنت الخارجية الأردنية، الأحد عن إطلاق سراح اثنين من مواطنيها كانا محتجزين لدى ميليشا الحوثي المسلحة في اليمن منذ بداية الشهر الجاري.
وقال المتحدث باسم الخارجية ضيف الله الفايز، في بيان نشرته وزارة الخارجية على صفحتها في تويتر “غادر اليوم كل من ثامر عمر علي قطيشات وحمدي أحمد إبراهيم ملحم، صنعاء، بعد أن كانا محتجزين لدى جماعة الحوثي منذ تاريخ 7 نوفمبر 2019”.
وأوضح الفايز أن احتجاز المواطنين الأردنيين جاء “لدى وصولهما إلى (صنعاء) في مهمة تتعلق بإجراء عمليات مراجعة الحسابات الخاصة بالبرامج الإنسانية في اليمن”.
وأشاد بتعاون كوادر الأمم المتحدة، وخاصة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، للإفراج عن المواطنين الأردنيين.
وأواخر يونيو الفائت، أعلنت الخارجية الأردنية عودة أحد مواطنيها، احتجزته مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، منذ 12 فبراير/شباط 2018.

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أردنيين الحوثي تفرج عن مواطنيين ميليشيا
الخبر اليمني

الخبر اليمني

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