ميليشيا الحوثي تهاجم مواقع القوات المشتركة في التحيتا

هاجمت مليشيات الحوثي الإرهابية، اليوم الجمعة، مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وكشفت مصادر عسكرية ميدانية في التحيتا، عن استهداف مليشيات الحوثي للقوات المشتركة بأسلحة متوسطة من عياري 12.7 و14.5 وسلاح معدل البيكا.

وقصفت المليشيا، بحسب المصادر، منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 بشكل عنيف.

وأوضحت أن عناصر المليشيا جددوا عمليات قصف مواقع القوات المشتركة في بلدة الفازة الساحلية التابعة للتحيتا، بقذائف مدفعية الهاون الثقيل.

وتواصل مليشيات الحوثي الإرهابية خروقاتها للهدنة الأممية، في مختلف مديريات محافظة الحديدة .