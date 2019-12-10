ميليشيا الحوثي تهدد بتصعيد عسكري في الحديدة اليمنية

عدن24 ـ الحديدة

هددت ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، أمس، بتصعيد خروقاتها وعملياتها العسكرية في محافظة الحديدة الساحلية حيث تصمد هدنة إنسانية هشة منذ عام بموجب اتفاق استوكهولم.

وتوعد القيادي العسكري الحوثي، عبدالله الوزير، الذي يقود ما يسمى بـ«ألوية حماة الساحل الغربي»، بإطلاق هجوم عسكري واسع لاستعادة مديرية الدريهمي الاستراتيجية بسبب موقعها الساحلي الذي يبعد 20 كيلومترا عن مدينة وميناء الحديدة.

وشنت ميليشيا الحوثي، خلال العام الجاري، عشرات الهجمات الفاشلة لاستعادة الدريهمي من القوات المشتركة التي حررت المدينة ومعظم أجزاء المديرية في أغسطس 2018.

وقال الوزير، في تصريحات نشرتها، مساء أمس، وسائل إعلام حوثية، إن ميليشياته «لن تقف مكتوفة الأيدي».

وقصفت ميليشيا الحوثي، أمس، مواقع تابعة للقوات المشتركة شرق ووسط مديرية الدريهمي، واستهدفت أيضاً بالقذائف المدفعية والصاروخية مواقع للقوات المشتركة وأحياء سكنية في مديريتي التحيتا وحيس، جنوب محافظة الحديدة.

وأفشلت القوات المشتركة بقيادة ألوية العمالقة الجنوبية هجوماً لميليشيات الحوثي جنوب مديرية التحيتا المطلة على البحر الأحمر، حسبما أفادت مصادر في القوات المشتركة أكدت مقتل وإصابة «العشرات» من عناصر الميليشيات خلال المواجهات.

