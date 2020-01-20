ميليشيا تابعة للأحمر تشن هجوما بالسلاح الثقيل على قرى آل حريز بحضرموت

شنت مليشيا تابعه لعلي محسن الأحمر نائب الرئيس بوادي حضرموت مساء اليوم هجوما بربريا على قرى آل حريز بحضرموت .

وقالت مصادر محلية ان مليشيا المنطقة الاولى التي يقودها ابو العوجا نفذت هجوما قرى ال حريز بن مرة بالمدفعية والدبابات وسط سقوط ضحايا من النساء والأطفال.

ولم يعرف سبب الهجوم الهمجي على قرى المواطنين فيما فشل ابو العوجا في القبض على المتهمين بتنفيذ عمليات اغتيالات في الوادي.

وتؤكد المصادر ان وهناك تعزيزات قادمة في هذه اللحظات من معسكر الخشعة لترويع الآمنين .

وطالب مواطني آل حريز جميع أبناء حضرموت التأهب للدفاع عن اخوانهم وطرد مليشيا المنطقة الأولى من قراهم التي اعتدت عليهم بشكل غير مبرر.

ولقي ضابط برتبة عقيد في قوات هادي مصرعه إلى جانب جندي ومسلح قبلي بينما اصيب اخرين من الطرفين، خلال المواجهات المتصاعدة بين قوات المنطقة العسكرية الاولى ومسلحين قبليين.