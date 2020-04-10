كريتر سكاي

ميناء عدن يقوم بالعديد من الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا “تعرف عليها”

10 أبريل، 2020
0

كريتر سكاي/خاص

قام القائمون على ميناء عدن بالقيام بإجراءات وقائية من فيروس كورونا..

وقال محمد حيدرة سكرتير الرئيس التنفيذي الخاص بالميناء بانه تم التوجيه بتحريك  طاقم  طبي عبر زورق بحري قبل دخول  السفن الميناء و إخضاع جميع القادمين للفحص الطبي..

وتم إلزام كافة الشركات الملاحية برش البواخر بالمعقمات…

وبعد فحص الباخرة سوف يقوم الطاقم الطبي برفع تقرير لقيادة الميناء من أجل إصدار ترخيص للسفينة بدخول الميناء…

و قد تم التنوية على منع أي عامل من عمال السفن بالنزول إلى رصيف الميناء ومخالطة العمال  ..

و تم أيضآ توفير كمامات و قفازات لجميع العمال بالميناء ورش وتعقيم جميع إدارات المؤسسة ومبانيها بشكل يومي..

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الإجراءات الوقائية بالعديد تعرف ضد عدن عليها فيروس كورونا من ميناء يقوم

إقرا أيضا

Photo of عاجل ” دوريات الأمن بوادي حضرموت تجوب شوارع المديريات لتحذير المواطنين الالتزام بالبقاء في البيوت

عاجل ” دوريات الأمن بوادي حضرموت تجوب شوارع المديريات لتحذير المواطنين الالتزام بالبقاء في البيوت

10 أبريل، 2020
Photo of نحن امام لحظات عصيبة تعيشها #حضرموت وعلى الجميع التقيد بالالتزام الصارم بالتوجيهات

نحن امام لحظات عصيبة تعيشها #حضرموت وعلى الجميع التقيد بالالتزام الصارم بالتوجيهات

10 أبريل، 2020
Photo of العمليات العسكرية للتحالف مستمرة برا وجوا

العمليات العسكرية للتحالف مستمرة برا وجوا

10 أبريل، 2020
Photo of عاجل :مدير أمن الوادي والصحراء العوبثاني يشدد على الإلتزام بحظر التجوال ويحذر من عواقب اختراقه

عاجل :مدير أمن الوادي والصحراء العوبثاني يشدد على الإلتزام بحظر التجوال ويحذر من عواقب اختراقه

10 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق