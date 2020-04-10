ميناء عدن يقوم بالعديد من الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا “تعرف عليها”

قام القائمون على ميناء عدن بالقيام بإجراءات وقائية من فيروس كورونا..

وقال محمد حيدرة سكرتير الرئيس التنفيذي الخاص بالميناء بانه تم التوجيه بتحريك طاقم طبي عبر زورق بحري قبل دخول السفن الميناء و إخضاع جميع القادمين للفحص الطبي..

وتم إلزام كافة الشركات الملاحية برش البواخر بالمعقمات…

وبعد فحص الباخرة سوف يقوم الطاقم الطبي برفع تقرير لقيادة الميناء من أجل إصدار ترخيص للسفينة بدخول الميناء…

و قد تم التنوية على منع أي عامل من عمال السفن بالنزول إلى رصيف الميناء ومخالطة العمال ..

و تم أيضآ توفير كمامات و قفازات لجميع العمال بالميناء ورش وتعقيم جميع إدارات المؤسسة ومبانيها بشكل يومي..