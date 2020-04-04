نائب الرئيس : أي حل سياسي شامل لن يتحقق أبدا دون استقلال الجنوب ونيل كامل حريته

4 مايو / خاص



اكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك أي حلول سياسية لن يتحقق دون قرار استقلال الجنوب ونيل كامل حريته على ترابه الطاهر.

وقال بن بريك في تغريدة على حسابة في منصة تويتر :” نحن في عامنا السادس من العدوان الإيراني بمليشياته الحوثية ونجدد موقفنا الثابت من التحالف العربي بقيادة السعودية لتحقيق الأمن القومي العربي”.

وأضاف مشددا ” وأن أي حل سياسي شامل وعادل ودائم لن يتحقق أبدا دون استقلال الجنوب ونيل كامل حريته على ترابه الطاهر، ووقف تدخل إيران وتركيا في منطقتنا العربية.

