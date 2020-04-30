نائب الرئيس: إنقاذ شعبنا من الهلاك لا ينبغي أن يكون مصدرا للقلق

عدن24-خاص

رحب نائب الرئيس بالبيانات الصادرة من الدول الصديقة مؤكدا إن إنقاذ شعبنا من الهلاك لا ينبغي أن يكون مصدرا للقلق.

وفي تغريدة له على تويتر قال بن بريك:” نرحب بكل البيانات الصادرة من الدول الصديقة ونؤكد إن إنقاذ شعبنا من الهلاك لا ينبغي أن يكون مصدرا للقلق.”

وأضاف:” نحث الجميع بأن يعينوننا على تنفيذ اتفاق الرياض الذي تتملص من تنفيذه الحكومة، والبدء فورا بتوجيه كل القوات صوب الحوثي والقاعدة وداعش، وتشكيل حكومة جديدة نظيفة لا تقتات من الحرب.”