عدن 24
نائب الرئيس: إنقاذ شعبنا من الهلاك لا ينبغي أن يكون مصدرا للقلق
عدن24-خاص
رحب نائب الرئيس بالبيانات الصادرة من الدول الصديقة مؤكدا إن إنقاذ شعبنا من الهلاك لا ينبغي أن يكون مصدرا للقلق.
وفي تغريدة له على تويتر قال بن بريك:” نرحب بكل البيانات الصادرة من الدول الصديقة ونؤكد إن إنقاذ شعبنا من الهلاك لا ينبغي أن يكون مصدرا للقلق.”
وأضاف:” نحث الجميع بأن يعينوننا على تنفيذ اتفاق الرياض الذي تتملص من تنفيذه الحكومة، والبدء فورا بتوجيه كل القوات صوب الحوثي والقاعدة وداعش، وتشكيل حكومة جديدة نظيفة لا تقتات من الحرب.”
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