نائب الرئيس التنفيذي لهيئة النقل البري يتفقد سير العمل بفرع المهرة

تفقد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم شوؤن النقل البري سند ذيبان اليوم سير العمل بفرع الهيئة في المهرة .

حيث استمع “ذيبان” من مدير عام فرع المهرة خالد مستهيل باكريت على المشاكل والصعوبات التي تواجه العمل والحلول المقترحة لمعالجتها

كما اطلع “ذيبان” على أداء سير العمل والانضباط الوظيفي ، مشددا على ضروره الانضباط في الدوام

والإشراف والمتابعة لعمل مكاتب النقل وتنظيم حركه النقل بالمحافظة.

من جانبه عبر” باكريت” عن شكرة وسعادتة للزيارة التي يقوم بها نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لفروع الهيئة بمختلف المحافظات ومنها المهرة ومتابعة سير العمل وحلحلت المشاكل و المعوقات .