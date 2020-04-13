نائب الرئيس: الجنوب أقوى مما تتخيلون والإخوان لايجيدون غير الغدر والانتحار

( الإخونج لايجيدون غير الغدر والانتحار أما حرب الجبهات فهم أجبن من أن يثبتوا فيها)

عدن٢٤- خاصقال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك إن ‏الجنوب بعد 2015م غير. الجنوب بعد تأسيس الانتقالي كممثل سياسي لشعب الجنوب لنيل استقلاله.وتابع نائب الرئيس في تغريدة له على حسابه الرسمي” تويتر” أن الجنوب أقوى وأقوى مما تتخيلون اطمئنوا ودعوا لهم الكلام والأحلام .وقال: لاتسيئوا لأي مواطن شمالي في الجنوب يعيش بأمان ولا للشعب في الشمال.وأضاف” أن ما يريده حزب الإخونج حشد الشمالي البسيط ضدكم.وفي تغريدة أخرى قال نائب الرئيس : ‏إن كسبتم شعب الشمال وشعروا بإخوة الجنوبي لهم وأنهم في وطنهم ومصالحهم محفوظة لن يجد حزب الإخونج غير جنوده من القاعدة وداعش للقتال ضد الجنوب، وهؤلاء لايجيدون غير الغدر والتفخيخ والانتحار أما حرب الجبهات فهم أجبن من أن يثبتوا فيها وهذا تاريخهم شاهد يقيمون إمارات ودويلات بالخيانات.واختتم بن بريك في تغريدة أخرى بالقول”: ‏اليوم امريكا وروسيا والصين وأوروبا انكشف لهم حزب الإصلاح الإرهابي وظهرت علاقته بالقاعدة وداعش في كل مواطن الصراع كالعراق وسوريا وانكشف تموين قطر ودعم تركيا، وهم في أسوأ أحوالهم وسترون قريبا قياداتهم يتعقبون في كل مكان ولاملاذ غير قطر وتركيا في ظل اردوغان وإن سقط ستضيق بهم تركيا.