نائب الرئيس: الشمالي في الجنوب له كامل كرامته وأملاكه ونشاطه التجاري

عدن24-خاص

أكد نائب الرئيس هاني بن بريك أن حقوق المواطن الشمالي في الجنوب محفوظة وله كامل كرامته وحريته وأملاكه ونشاطه التجاري.

وفي تغريدة له على تويتر قال بن بريك:” أشكر جميع التجار ورجال الأعمال بما فيهم التجار الصغار وأخص الشماليين منهم الذين دعموا المجلس الانتقالي الجنوبي مؤمنين بالأخوة الكاملة وحق الشعب الجنوبي بأن يعيش عيشا كريما.”

وأضاف:” نؤكد لهم وللعالم أجمع أن حقوق الشمالي في الجنوب محفوظة وله كامل كرامته وأملاكه ونشاطه التجاري ولن يتغير عليه شي.”

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