نائب الرئيس: بيان الانتقالي خطوة لتحقيق إرادة شعب الجنوب وحفظا لسمعة التحالف

عدن24-خاص

أكد نائب الرئيس هاني بن بريك أن بيان المجلس الانتقالي الجنوبي بإعلان الإدارة الذاتية للجنوب خطوة لتحقيق إرادة شعب الجنوب المقهور وحفظا لسمعة التحالف.

وفي تغريدة له على تويتر قال بن بريك:” إرادة الشعوب هي من تأتي بالحكومات، وليست الحكومات من تأتي بالشعوب.”

وأضاف:” يشهد كل العالم حجم القهر والظلم والفساد والنهب الذي تمارسه هذه الحكومة اليمنية، التي تعيش على إطالة أمد الحرب والأزمات.”

مؤكدا أن بيان الانتقالي خطوة لتحقيق إرادة الشعب المقهور وحفظا لسمعة التحالف

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