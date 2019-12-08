الخبر اليمني

نائب الرئيس: علاقتنا بجمهورية مصر متينة وإستراتيجية ولن ينسى اليمنيون مواقف قيادتها تجاه اليمن

9 ديسمبر، 2019
0
نائب الرئيس: علاقتنا بجمهورية مصر متينة وإستراتيجية ولن ينسى اليمنيون مواقف قيادتها تجاه اليمن

علي محسن صالح

│الخبر | سبأ

قال نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن صالح الأحمر، إن العلاقات اليمنية المصرية، متينة واستراتيجية ضاربة في جذور التاريخ، مضيفًا أن اليمن يجمعه بمصر علاقات متميزة في مختلف المجالات.
وأشار نائب الرئيس في تصريح أدلى به لصحيفة “أخبار اليوم” المصرية: «تجمعنا بمصر كل روابط الإخاء والتعاون والمصير المشترك، وكان لمصر العروبة والحضارة والتاريخ مواقف في مختلف المحطات في بلادنا، ولن ينساها اليمنيون طيلة حياتهم”.
ونوه نائب الرئيس، الذي زار جمهورية مصر اليومين الماضيين زيارة خاصة، إلى الموقف المصري المساند لثورة الشعب اليمني في ثورته المجيدة 26 سبتمبر 1962، ووصولاً إلى الموقف الأخوي الصادق لمصر الشقيقة ضمن دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومساندتهم للشرعية اليمنية بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، الذي كان امتداداً لمواقف مصر العروبة تجاه بلادنا وتجاه القضايا العربية والإسلامية بشكلٍ عام.
وعبر نائب الرئيس، في ختام تصريحه، عن تقديره وشكره للقيادة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولحكومة مصر وشعبها الشقيق، على مواقفهم الدائمة .والداعمة لأمن اليمن واستقراره وإنهاء معاناته.
كما أكد على أن أمن مصر من أمن اليمن وأمن اليمن من أمن مصر، قائلاً: «إنتا نقف جميعًا لمواجهة مشاريع التطرف والإرهاب ومشاريع التدخل الفارسي الإيراني».

الوسوم
الرئيس اليمن اليمنيون بجمهورية تجاه علاقتنا قيادتها متينة مصر مواقف نائب وإستراتيجية ولن ينسى

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس الوزراء يشدد على اهمية مضاعفة الجهود لتصريف مياه الأمطار في عدن

رئيس الوزراء يشدد على اهمية مضاعفة الجهود لتصريف مياه الأمطار في عدن

8 ديسمبر، 2019
Photo of مقتل «3» جنود سعوديين على حدود اليمن

مقتل «3» جنود سعوديين على حدود اليمن

8 ديسمبر، 2019
Photo of دعوات لتحالف حزبي «المؤتمر» و«الإصلاح» .. فهل يصلح الحزبان ما افسده الحوثي ؟

دعوات لتحالف حزبي «المؤتمر» و«الإصلاح» .. فهل يصلح الحزبان ما افسده الحوثي ؟

8 ديسمبر، 2019
Photo of قيادي حوثي : مستعدون للحل السياسي والتهدئة من خلال حوار مباشر مع السعودية

قيادي حوثي : مستعدون للحل السياسي والتهدئة من خلال حوار مباشر مع السعودية

8 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق