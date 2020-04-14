نائب الرئيس: كان رد قواتنا في الضالع على خروقات الحوثي قاسيا وهكذا سيكون رد ابطالنا في كل جبهة

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك إن رد القوات الجنوبية في الضالع كان قاسيا على خروقات الحوثي، مؤكدا أنه كذا سيتم الرد في كل الجبهات.وقال بن بريك في تغريدة له على تويتر، رصدها محرر “عدن24”: كان ردنا في الضالع قاسيا وهكذا سيكون رد الأبطال في كل جبهاتنا.وأضاف: من يظن أن حلم الجنوبيين ضعف وأن صبرهم على التجاوزات خوَر فهو أغبى من حمار أهله.وختم: في شقرة وشبوة يريدون منا أن نقتتل فيها فيكون القتال جنوبي جنوبي والمستفيد الحوثي والإخونج، ندرك المخطط ولن ننقاد وسنحافظ على كل جنوبي