عدن 24

نائب الرئيس: كان رد قواتنا في الضالع على خروقات الحوثي قاسيا وهكذا سيكون رد ابطالنا في كل جبهة

14 أبريل، 2020
0

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك إن رد القوات الجنوبية في الضالع كان قاسيا على خروقات الحوثي، مؤكدا أنه كذا سيتم الرد في كل الجبهات.وقال بن بريك في تغريدة له على تويتر، رصدها محرر “عدن24”: كان ردنا في الضالع قاسيا وهكذا سيكون رد الأبطال في كل جبهاتنا.وأضاف: من يظن أن حلم الجنوبيين ضعف وأن صبرهم على التجاوزات خوَر فهو أغبى من حمار أهله.وختم: في شقرة وشبوة يريدون منا أن نقتتل فيها فيكون القتال جنوبي جنوبي والمستفيد الحوثي والإخونج، ندرك المخطط ولن ننقاد وسنحافظ على كل جنوبي

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
ابطالنا الحوثي الرئيس الضالع جبهة خروقات رد سيكون على في قاسيا قواتنا كان كل نائب وهكذا

إقرا أيضا

Photo of في خرق جديد لاتفاق الرياض.. حشود إخوانية في قرن الكلاسي بشقرة

في خرق جديد لاتفاق الرياض.. حشود إخوانية في قرن الكلاسي بشقرة

14 أبريل، 2020
Photo of وقفة احتجاجية تندد بقطع التيار الكهربائي عن مدينة الحبيلين

وقفة احتجاجية تندد بقطع التيار الكهربائي عن مدينة الحبيلين

14 أبريل، 2020
Photo of مليشيا الإخوان تسيطر على مكتب الصحة بتعز

مليشيا الإخوان تسيطر على مكتب الصحة بتعز

14 أبريل، 2020
Photo of البحسني يكلف بتحويل 150 ألف دولار للعالقين في الخارج

البحسني يكلف بتحويل 150 ألف دولار للعالقين في الخارج

14 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق