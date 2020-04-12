عدن 24
نائب الرئيس: كل الجنوب يقف صفا واحدا مع حضرموت
قال نائب الرئيس هاني بن بريك بان كل الجنوب سيقفون صفا واحد مع حضرموت وسيدعمون الجهود التي يقوم بها المحافظ البحسني.
وفي تغريدة له على تويتر قال هاني بن بريك: “المجلس الانتقالي الجنوبي بتوجيهات سيدي الرئيس عيدروس الزبيدي سيتخذ تدابير عاجلة سيعلن عن بعضها غدا للوقوف مع مديرية الشحر ودعم جهود المحافظ اللواء فرج سالمين #البحسني_حامي_حضرموت.” وأضاف: “القيادة الجنوبية وكل الجنوب يقفون صفا واحدا مع حضرموت. ”
وتابع: “نثق بوعي المواطن الجنوبي لتجاوز هذه المرحلة.”