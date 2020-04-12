عدن 24

نائب الرئيس: كل الجنوب يقف صفا واحدا مع حضرموت

12 أبريل، 2020
0

 
قال نائب الرئيس هاني بن بريك بان كل الجنوب سيقفون صفا واحد مع حضرموت وسيدعمون الجهود التي يقوم بها المحافظ البحسني.
وفي تغريدة له على تويتر قال هاني بن بريك: “المجلس الانتقالي الجنوبي بتوجيهات سيدي الرئيس عيدروس الزبيدي سيتخذ تدابير عاجلة سيعلن عن بعضها غدا للوقوف مع مديرية الشحر ودعم جهود المحافظ اللواء فرج سالمين #البحسني_حامي_حضرموت.” وأضاف: “القيادة الجنوبية وكل الجنوب يقفون صفا واحدا مع حضرموت. ”
وتابع: “نثق بوعي المواطن الجنوبي لتجاوز هذه المرحلة.”

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الجنوب الرئيس حضرموت صفا كل مع نائب واحدا يقف

إقرا أيضا

Photo of سقطرى.. مليشيات الإخوان تصعد من أعمالها الإرهابية ضد أبناء المحافظة.. و الانتقالي يحذر

سقطرى.. مليشيات الإخوان تصعد من أعمالها الإرهابية ضد أبناء المحافظة.. و الانتقالي يحذر

12 أبريل، 2020
Photo of الشبحي يؤكد جهوزية مركز الحجر الصحي بمستشفى الأمل لاستقبال أي مصابة بكورونا

الشبحي يؤكد جهوزية مركز الحجر الصحي بمستشفى الأمل لاستقبال أي مصابة بكورونا

11 أبريل، 2020
Photo of الرئيس الزبيدي يوجه باتخاذ تدابير عاجلة لدعم جهود محافظ حضرموت لمواجهة كورونا

الرئيس الزبيدي يوجه باتخاذ تدابير عاجلة لدعم جهود محافظ حضرموت لمواجهة كورونا

11 أبريل، 2020
Photo of الحديدة اليمنية.. قرى الدريهمي تحت مرمى نيران قذائف المليشيات الحوثية

الحديدة اليمنية.. قرى الدريهمي تحت مرمى نيران قذائف المليشيات الحوثية

11 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق