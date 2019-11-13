نائب الرئيس يحذر من إنهيار وقف إطلاق النار بالحديدة

أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن صالح، على ضرورة اتخاذ موقف واضح إزاء الخروقات التي يمارسها الحوثيون بما من شأنه منع انهيار اتفاق الحديدة ومحاولات إفشاله، معبراً عن تقديره للجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاربعاء بالعاصمة السعودية الرياض، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الفريق المتقاعد ابهيجيت غوها، حيث بحث الجانبين جهود تنفيذ الاتفاق المنبثق عن تفاهمات استوكهولم، وفقا لوكالة “سبأ” الحكومية.

ورحب نائب الرئيس بالفريق غوها، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه بما من شأنه إرساء السلام في الحديدة وإنهاء معاناة مواطنيها.

ونوه نائب الرئيس في اللقاء إلى توجيهات الرئيس هادي للفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار والوحدات العسكرية المختلفة بتسهيل مهام بعثة الأمم المتحدة والتعاون لما فيه تنفيذ الاتفاق على الرغم من استمرار خروقات جماعة الحوثي بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار وإطلاق الطائرات المسيرة.

من جانبه أشار رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بآليات تثبيت وقف إطلاق النار وخطوات تنفيذ الاتفاق، مؤكداً بذل مختلف الجهود التي من شأنها الإسهام في إرساء السلام والأمن في الحديدة.

واليوم الاربعاء استهدفت جماعة الحوثي، مواقع القوات المشتركة بمديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن .

وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن جماعة الحوثي استهدفت مواقع القوات المشتركة شرق المديرية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بشكل مكثف وعنيف .

وتحدثت المصادر عن رصد حشود الحوثيين في الأطراف الشرقية للمديرية، وتعزيزات تتضمن أسلحة ثقيلة ومتوسطة.