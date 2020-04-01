نائب الرئيس يشيد بـ الجيش وابناء القبائل في التصدي لتصعيد ميليشيا الحوثي

أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأربعاء، بالملاحم البطولية التي يسطرها أبطال القوات المسلحة مسنودين بالمقاومة الشعبية ورجال اليمن الأحرار في “صد تصعيد واعتداءات المليشيات الحوثية المدعومة من إيران”.

واطلع خلال اتصالات هاتفية أجراها، بكل من وزير الدفاع، ومحافظ مأرب، ورئيس هيئة الأركان العامة، على المستجدات الميدانية وأحوال “المقاتلين الأبطال المرابطين في مأرب والجوف وصنعاء والبيضاء ومختلف جبهات وميادين الحرية والكرامة”، بحسب ما جاء في وكالة سبأ للأنباء.

ونوه نائب الرئيس إلى “التصعيد المستمر للمليشيا الحوثية التي تعلن للعالم شيء وتعمل على الأرض عكسه وخلافه تماماً، وهو ما تعودت عليه هذه الميليشيا كجزء من عقيدتها”.

وأشار محسن إلى أن المعركة الوطنية التي يخوضها الشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة هي “معركة دفاع ضد التصعيد ولاستعادة الدولة اليمنية”.

وعبر نائب الرئيس خلال اتصالاته الهاتفية عن تقديره لدعم الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورهم في مساندة جهود الجيش الوطني وتحقيق الانتصارات الميداني وهزيمة المشروع الفارسي التخريبي.

وأكد نائب الرئيس بأن الشرعية تدعو للسلام الدائم وتعاطت بمسؤولية مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، عكس الميليشيا الحوثية التي ترتهن في قراراتها لإيران وتتخذ من دعوات السلام والتهدئة ووقف إطلاق النار فرصة لتصعيدها وهو ما يعكس استهتارها باليمن واليمنيين وبالمجتمع الدولي ودعواته للسلام وعدم مبالاة الميليشيات بجائحة كورونا التي تتطلب توجيه كل الجهود لمكافحة ومواجهة انتشاره.