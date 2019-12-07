الخبر اليمني

نائب الرئيس يصل جمهورية مصر في زيارة غير رسمية

7 ديسمبر، 2019
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نائب الرئيس يصل جمهورية مصر في زيارة غير رسمية

│الخبر | متابعات

أكدت مصادر مطلعة أن نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، وصل في وقت متأخر من مساء يوم الخميس إلى جمهورية مصر العربية وسط حفاوة واستقبال مصري. رغم أنه يغلب على الزيارة الطابع الغير رسمي، حيث أفادت المصادر بأن الغرض منها زيارته لأقارب من عائلته ويقيمون حالياً في العاصمة المصرية القاهرة.
واعتبر محللون بأن الزيارة الشخصية لنائب الرئيس تجديد لعلاقته القومية والعروبية بمصر التي أكمل فيها دراسته العسكرية العليا. وتعتبر هذه هي الزيارة الأولى لنائب الرئيس إلى جمهورية مصر منذ تعيينه في منصبه الحالي نائباً للرئيس.
والتحق الفريق علي محسن الأحمر بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية العليا في القاهرة وحصل منها على (زمالة الدكتوراه) في العام 1986م، وله علاقات واسعة بالقيادة المصرية وقادة عسكريين ومسؤولين حكوميين مصريين.

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