4 مايو

نائب الرئيس يطالب بالجدية في تنفيذ اتفاق الرياض او ترك الشعب يتنزع حقوقه

27 أبريل، 2020
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الإثنين – 27 أبريل 2020 – الساعة 05:26 م بتوقيت عدن ،،،

4مايو/ خاص

اكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك ان الانتقالي حريص على تنفيذ اتفاق الرياض في الوقت الذي تتنصل فيه الشرعية من تطبيقه لاطالة امد الحرب.

وقال بن بريك في تغريدة له على تويتر:أكدنا بعد صدور بيان الانتقالي مباشرة على تنفيذ اتفاق الرياض وشددنا في ذلك، والذي سيضع الكل في مواجهة الحوثي وتحسين خدمة الشعب، وهذا ما لا يمكن تنفذه الشرعية؛ فإنها تعيش وتقتات على إطالة الحرب وعرقلة خدمة الشعب.

واضاف :بقي الجدية في تنفيذ اتفاق الرياض، مالم فاتركوا الشعب يواصل نزع حقوقه.

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