نائب الرئيس يكشف اسرار ومعلومات جديدة عن تنظيم داعش ولاية اليمن

4 مايو / خاص



كشف نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك حقيقة تنظيم داعش ولاية اليمن وانتمائهم الى قوات الشرعية .

وقال بن بريك في تعليقة بسلسلة من التغريدات على منصة تويتر على فيديو نشر امس:” هذا الفيديو لعنصر من تنظيم القاعدة ترك القاعدة لينظم لداعش وسموه تائب يشرح كيف تشارك القاعدة مع جيش الحكومة اليمنية المعترف بها، وداعش بهذا تريد بيان ضلال وكفر تنظيم القاعدة لمعاونتهم للحكومة، وهكذا الخوارج يكفر بعضهم بعضا”.

وأضاف بن بريك ” بالنسبة لنا الأدلة على مشاركة مجاميع من تنظيم القاعدة مع جيش الحكومة المعترف بها أمر لاشك فيه وعندنا الأدلة على ذلك وبالأسماء، والمتحدث والناطق من ماليزيا عادل موفجة والأكبر منه الخضر جديب كل أهل أبين والجنوب يعرفون تبعيتهم للقاعدة، والقائمة تطول”.

واكد ان الفيديو نشره الدواعش -عليهم وعلى تنظيم القاعدة لعائن الله وغضبه- باسم “معذرة إلى ربكم”

وتساءل هاني بن بريك قائلا ” على ماذا يدل وجود داعش والقاعدة في مناطق مايسمى بالجيش الوطني؟!

وتابع قوله ” هم والحوثي سواء في الشر إلا أن القاعدة وداعش خطورتهم من حيث طريقة التفجير والانتحار والاغتيالات وكلاهما خصمهم القوات الجنوبية.

رابط الفيديو

https://twitter.com/i/status/1256709680040161281