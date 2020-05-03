عدن 24

نائب الرئيس يكشف السر وراء التحاق الإخوان المسلمين بهادي

3 مايو، 2020
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عدن24-خاص
كشف نائب الرئيس هاني بن بريك السر وراء التحاق الإصلاحيين بهادي مؤكدا إن التحاقهم بهادي جاء لضمان عدم استقلال الجنوب.وفي سلسلة تغريدات له على تويتر قال بن بريك:” التحاق الإصلاحيين وكبار الشماليين بهادي ليس حباً فيه وليس خوفاً من الحوثيين؛ فالحوثيون ذلك الوقت كانوا حريصين على بقاء الجميع، وإنما التحقوا بهادي لضمان عدم استقلال الجنوب.”وأضاف:” فقد كانوا في صنعاء وذهبوا لصعدة للبحث مع الحوثي عن بديل جنوبي لهادي ولم يجدوه.”وأردف:” خبرني بهذا الرئيس هادي نفسه.”وتابع:” دخلت على الرئيس هادي في لقاءاتي الأولى مع عدد من المقاومة السلفية قبل تعييني وزيرا في الحكومة وتكلمنا معه عن خطر حزب الإصلاح عليه وأخذ يشرح لنا كيف كان حصاره في صنعاء وكيف أن قيادات الإصلاح ذهبوا لصعدة للتفاهم مع الحوثي، وقال لنا بالحرف الواحد اعملوا للجنوب.”وختم كلامه بالقول:”نحن نعمل بوصيته.”

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