نائب الرئيس يلتقي أمين الأمم المتحدة على هامش قمة المناخ

التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن على محسن صالح، على هامش قمة المناخ في مدريد، بالأمين العام للأمم المتحدة انطوني غوتيريش لمناقشة التطورات والجهود الأممية المبذولة.

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد أطلع نائب الرئيس، الأمين العام للأمم المتحدة على المستجدات في الساحة اليمنية والجهود المبذولة من قبل الحكومة ودول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لإحلال السلام الدائم في اليمن رغم تعنت مليشيا الانقلاب الحوثية وخروقاتها المستمرة وتنصلها عن تنفيذ الاتفاقات وآخرها اتفاق استوكهولم.

وأكد نائب الرئيس للأمين العام للأمم المتحدة بأن الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية تدعم كل جهود السلام الأممية التي يبذلها المبعوث الخاص لليمن السييد مارتن غريفيث، والمبنية على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦ وبما يؤدي إلى سلام مستدام يُنهي الانقلاب ويستعيد الدولة اليمنية.

وأشار نائب الريئس إلى المعاناة الإنسانية للمواطن اليمني التي تتدهور يوماً بعد آخر بفعل قبضة الميليشيات الحوثية وانتهاكاتها الإجرامية، واعتداءاتها المستمرة وتهديدها للأمن والسلم الدوليين.

من جانبه جدد الأمين العام للأمم المتحدة الحرص على إنجاز السلام الدائم في اليمن وإنهاء المعاناة.