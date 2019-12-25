نائب الرئيس يلتقي الجالية الجنوبية في مقاطعة برمنغهام ويحذر من دعوات معاداة المواطنين الشماليين

التقى نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك بالجالية الجنوبية في مقاطعة برمنغهام ببريطانيا.

وحذر بن بريك من الدعوات المحرضة والمعادية للمواطنين الشماليين، والتي يقوم بتغذيتها حزب الإصلاح اليمني، داعياً في الوقت ذاته إلى تبني خطاب التسامح مع السعي نحو دولتين متجاورتين متصالحتين.

كما التقى نائب الرئيس في وقت سابق بفريق مكتب الانتقالي ببريطانيا ومنهم الأستاذ محمد الساحمي والأستاذ صالح النود والأستاذ نصر العيسائي .