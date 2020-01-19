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نائب رئيس الانتقالي يعلق على استهداف الجنود الجنوبيين في مأرب ويكشف علاقتهم بالجنوب والانتقالي

19 يناير، 2020
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علق نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك على استهداف الحوثيين لجنود جنوبيين في مأرب متهما حزب الاصلاح الاخواني بالغدر باولئك الجنود.

وقال بن بريك في تغريدات له على تويتر:لما أيس الإخونج من إعادة الكرة في غزو عدن بجنوبيين وكان هؤلاء الجنوبيون عبئا ثقيلا عليهم، كان الغدر بهم في تجميعهم تحت مرمى نيران الحوثي طريقة ماكرة لتقديمهم طعما سهلا للحوثي.

وتابع قائلا:علما أن الكثير ممن تم استهدافهم مع استقلال الجنوب وحريته، ولكنهم أوغرت صدورهم ضد المجلس الانتقالي فقط.

واضاف بغض النظر عن سبب تجميع هؤلاء الجنوبيين في معسكر للتدريب في مأرب بقيادة مهران- وهو إعادة غزو عدن- ولكن اللافت للانتباه أمران همااولهماان تجميعهم كان في موقع تحت نيران مدفعية الحوثي.
اما الامر الثاني لم يتم منذ خمس سنوات استهداف أي قوة إخونجية في مأرب بهذا الحجم من الخسائر.

واشار الى ان حادثة صافر كان الهدف التحالف

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