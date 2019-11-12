نائب رئيس الجمهورية يدلي بتصريح هام.. تفاصيل





صرح نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، بأن الشرعية ستقف مع السلام الدائم المستند على المرجعيات الثلاث.

وقال الأحمر، إن الحكومة الشرعية تأمل أن يكون اتفاق الرياض خطوة لتفعيل مؤسسات الدولة وسلطاتها في جميع الأراضي اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن نائب رئيس الجمهورية، ناقش الاثنين، مع السفير الأمريكي لدى اليمن، كريستوفر هنزل ، المستجدات المختلفة على الساحة الوطنية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وفي اللقاء، أشاد نائب رئيس الجمهورية بالجهود التي تقدمها الدول الصديقة لليمن في توحيد الصف ورص الصفوف لاستعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

من جانبه جدد السفير الأمريكي لدى اليمن دعم بلاده للحكومة الشرعية ولإحلال السلام في اليمن، منوهاً إلى العلاقات المتينة بين البلدين وحرص الجميع على تعزيزها وتطويرها.

وكانت مصادر إعلامية تدولت في وقت سابق تسريبات عن إقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي لنائبه ، وتعيين د. عبدالعزيز المفلحي نائباً له.

وبحسب التسريبات فإن ضغوطات تمارس لإبعاد الجنرال علي محسن صالح الأحمر من منصب نائب الرئيس، خصوصاً في ظل عداء كبير يواجهه من قبل الجنوبيين، والإمارات.