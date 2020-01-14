نائب رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري يلتقي بعدن وفد الإتحاد الأوروبي لدى اليمن _____________________

التقى نائب رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري الأستاذ مدرم ابو سراج والوفد المرافق له بالعاصمة عدن ظهر اليوم سفير الاتحاد الاوروبي لدى اليمن هانس جروند برج ونائبه ريكارد فيلا رئيس قسم الشؤون السياسية والصحافة والإعلام والوفد المرافق له والذي يضم سفراء فرنسا والسويد .

وتناول اللقاء بحث تطورات الوضع الراهن على الساحة السياسية الجنوبية خاصة والأزمة اليمنية عامة وانعكاساتها الخطيرة على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والسلم الاجتماعي .

كما ناقش اللقاء باستفاضة متطلبات الحلول الناجعة لوقف التصعيد والسبل الكفيلة بنزع فتيل الأزمة في المحافظات الجنوبية وبما يحقق الأمن والاستقرار فيها بالإضافة إلى مناقشة العوائق التي تحول دون التوصل إلى حلول تؤدي إلى تسوية حقيقية شاملة .

وأكدوا على أهمية الحوارات البناءة بين كافة القوى والمكونات السياسية للتوافق على رؤية وطنية تدفع بالقضية الجنوبية إلى ما يتطلع إليه شعب الجنوب في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة .

وشدد اللقاء على ضرورة قيام الاتحاد الاوروبي بدور فاعل من أجل تحقيق التسوية وانهاء الحرب والنأي بالأزمة اليمنية عامة عن الصراعات والتدخلات الإقليمية التي عمقت الخلافات وإطالة أمد الحرب وأدت إلى محاولات عابثة لفرض اتفاقات تكرس تقاسم الأطراف المتنازعة للسلطة والثروة والنفوذ مع حلفائها الاقليميين .

وكان نائب رئيس المكتب السياسي قد أكد بأن الأوضاع الداخلية متدهورة على كافة المستويات الإنسانية والمعيشية والاقتصادية والأمنية .. مشيرا بأن الحكومة الحالية هي حكومة إحتلال لكنه ينظر لوجودها بأهمية لتقديم الخدمات المرتبطة بحياة الناس وذلك خير من عدم وجودها الذي يترتب عليه تفاقم الأوضاع وتفشي الفوضى وزيادة المعاناة الإنسانية .

وأبدى استغرابه الشديد بأن البعض يعترف بتلك الحكومة ويقبل رئيسها الشمالي في الوقت الذي يرفض فيه عودة وزراء جنوبيين الى العاصمة عدن .. منوها أن هناك من ينظر الى الحكومة نظرة غير وطنية ويتعامل معها بما يحقق مصالحه الحزبية والسياسية ويخدم اجندات إقليمية .

كما أوضح خطورة العبث بالعملية التعليمية ومستقبل الأجيال من خلال التحريض والدفع الى تعطيل تلك العملية المرتبطة بمستقبل الطلاب والزج بها في الصراعات السياسية من أجل إرباك المشهد لتحقيق أهداف سياسية .

حضر اللقاء من قيادات مجلس الحراك الثوري الأخوة عمر الطلي عضو المكتب السياسي رئيس المجلس بالعاصمة عدن وانيس عباد وفؤاد قائد عضوا الهيئة المركزية .

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