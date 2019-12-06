عدن الغد

نائب رئيس الوزراء ورئيس مجلس الإدارة يفتتحان اليوم بمدينة المكلا فرع جديد للبنك الأهلي اليمني

7 ديسمبر، 2019
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نائب رئيس الوزراء ورئيس مجلس الإدارة يفتتحان اليوم بمدينة المكلا فرع جديد للبنك الأهلي اليمني

برعاية نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي يفتتح اليوم بمدينة المكلا فرع البنك الأهلي اليمني بالمدينة حيث يقوم الدكتور محمد حسين حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني بمعية نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي بافتتاح الفرع بحضور عددا من قيادات السلطة المحلية بالمحافظة بما فيهم محافظ محافظة حضرموت فرج البحسني .
ومن المقرر أن يشهد مراسيم الافتتاح تنظيم حفل خطابي تلقى خلاله العديد من الكلمات وأشار المكتب الإعلامي لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلى الدكتور محمد حلبوب..إن إفتتاح الفرع بمدينة المكلا يأتي بالتزامن مع أحتفالات الشعب اليمني بعيد الاستقلال في 30 من نوفمبر وكذا في ظل إحتفالات البنك باليوبيل الذهبي لانطلاقة البنك وكشف المكتب الاعلامي لرئيس البنك الى أنه من المقرر إفتتاح فرعين أخرين الأول بمدينة سيئون والثاني بمديرية غيل باوزير ولفت المكتب الى أن ذلك يعكس مدى ما تحظى به حضرموت من إهتمام كبير من قبل قيادة البنك الأهلى اليمني وعلى وجه الخصوص من رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور محمد حلبوب حيث يكون عدد الفروع التي تم إفتتاحها للبنك الأهلى اليمني بمحافطة حضرموت خمسة فروع في غضون السنوات الأخيرة ذلك يأتي في ظل الانطلاقة الرائدة التي يشهدها البنك الأهلي اليمني وحالات التطوير المستمرة

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