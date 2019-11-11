نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية يطلع على مستوى الأداء الأمني في المهرة

شدد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، على ضرورة رفع الجاهزية واليقظة الامنية باستمرار وتطوير اداء منتسبي الامن والشرطة خاصة في المنافذ والمعابر التابعة لمحافظة المهرة.

واطلع الوزير الميسري خلال ترأسه،اليوم،اجتماعاً موسعاً بقيادات الاجهزة الامنية بمحافظة المهرة بحضور وزير الدولة اللواء محمد كدة، والأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سالم نيمر، والوكيل المساعد للمحافظة زين العابدين خودم، ومدير عام شرطة المحافظة العميد مفتي صمودة، وقيادات مختلف الاجهزة الامنية،على مستوى الأداء الأمني و الخطط التطوير للجنة الأمنية بالمحافظة والاحتياجات المختلفة من اجل الارتقاء بالأداء الامني وتعزيز الحالة الامنية.

واستمع الميسري من قادة الأجهزة الأمنية إلى الاحتياجات والصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية في المحافظة..موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الصعوبات وتوفير الاحتياجات المطلوبة لما من شأنه الارتقاء بمستوى الاداء الأمني.

واشاد الوزير الميسري بجهود الاجهزة الامنية لتعزيز الامن والاستقرار بالمحافظة..مشددا على ضرورة تكاتف الجهود ورفع مستوى الاداء واستباب الامن والاستقرار.