وجه نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الدكتور سالم الخنبشي بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب انفجار غلاية الأسماك البخارية بمصنع الغويزي لتعليب الاسماك صباح اليوم وحصر الأضرار وإلزام شركة عدن لطحن الأسماك بتعويض المتضررين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع بمقر مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية في المكلا، على خلفية الانفجار والذي تسبب باضرار مادية في المصنع وسيارات المواطنين.

وحسب وكالة سبأ الحكومية فقد أوضح رئيس مجلس ادارة المصنع حسين الهندي أن “انفجار الغلاية كان لأسباب فنية بداخل موقع شركة طحن الاسماك المستأجرة من قبل مستثمر يقوم بطحن مخلفات أسماك مصنع تعليب الأسماك”، مؤكداً “عدم وجود اي اصابات بشرية”.

من جهته تحدث مدير منشآت شركة النفط اليمنية محمد بارزيق عن “إجراءات السلامة المتخذة عند وقوع الانفجار من تبريد خزانات البترول من قبل رجال السلامة كإجراء وقائي، مستعرضاً جوانب السلامة و ما ينقصها”.