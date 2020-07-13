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نائب رئيس الوزراء يطلع على أنشطة مؤسسة موانئ البحر العربي بالمكلا

13 يوليو، 2020
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اطلع نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل الدكتور سالم الخنبشي، اليوم، على أوضاع سير العمل ونشاط مؤسسة موانئ البحر العربي بميناء المكلا محافظة حضرموت.

واستمع الدكتور الخنبشي، من القائم باعمال رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس سالم باسمير، الى شرح حول ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية..موضحاً ان المؤسسة تمكنت من شراء آليات جديدة ومعدات لمناولة ونقل الحاويات ومولدات كهربائية لميناء المكلا وساهمت في تحسين حركة الميناء، ورفد ميناء نشطون بأجهزة اتصالات ملاحية حديثة وكذلك توريد رافعتين بريتين لميناء سقطرى.. منوها الى حاجة ميناء المكلا لقاطرة بحرية جديدة تلبي النشاط المتزايد للميناء المكلا.

وأشاد نائب رئيس الوزراء بدور مؤسسة موانئ البحر العربي رغم الظروف الراهنة واعتماد معظم المحافظات المجاورة على ميناء المكلا في التموينات الغذائية والصناعية والنفطية الضرورية..مؤكداً حرص الحكومة الاهتمام بموانئ المؤسسة وضرورة تطوير البنية التحتية الحالية بالموانئ لتعزيز القدرات الملاحية في المناورات والإرشاد وضمان استمرارية النشاط فيها.

وكان الدكتور الخنبشي، قد قام ومعه مدير عام جمرك ميناء المكلا حبشي نصيب و مدير عام الهيئة العامة للشئون البحرية الكابتن يسلم بوعمرو، بجولة ميدانية في أرصفة وساحات ميناء المكلا.. مطلعاً على نشاط الميناء والحركة الملاحية للبواخر وأعمال الشحن والتفريغ.

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