نائب رئيس انتقالي العاصمة عدن يتفقد أعمال رفع مخلفات الأمطار في المعلا وخورمكسر

عدن24-خاص

تفقد نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالعاصمة عدن عصام عبده علي، مساء أمس، أعمال رفع مخلفات الأمطار في المعلا .واطّلع نائب رئيس انتقالي العاصمة على الجهود المبذولة لشفط مياه الأمطار الراكدة في عدد من شوارع المديرية، وكذا رفع الأتربة المتراكمة والتي خلفتها سيول الأمطار التي هطلت على مديريات العاصمة عدن خلال الأسبوع الماضي.كما تابع عصام عبده علي عملية إصلاح الأنبوب الرئيسي لمياه الصرف الصحي في مديرية خورمكسر، حيث التقى خلالها بالمهندسين الفنيين بمؤسسة المياه والصرف الصحي والعاملين في الموقع.رافق نائب رئيس انتقالي العاصمة عدن خلال الزيارة الدكتور علي عوض الصلاحي، رئيس القيادة المحلية بانتقالي المعلا .

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