نائب رئيس انتقالي حضرموت الوادي يناقش مع مدير الصحة تنسيق جهود مجابهة "كورونا"

4 مايو / خاص



التقى الشيخ صالح سالم العمودي، نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء، بسيئون ، أمس الثلاثاء ، المدير العام لمكتب وزارة الصحة والسكان بوادي حضرموت، الدكتور هاني العمودي .

وناقش اللقاء الذي حضره، مبارك بن عبودان الجابري ، عضو الجمعية الوطنية ، التحضيرات التي قام بها مكتب الصحة استعدادا لمجابهة وباء كورونا، والإسهامات التي يمكن أن تقدمها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي دعما لجهود المكتب والقطاع الصحي في مديريات الوادي والصحراء .

وأكد اللقاء على أهمية التعاون وتظافر الجهود المجتمعية ، للتوعية بمخاطر هذا الوباء، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالاجراءات الاحترازية، وتجنب التجمعات، والبقاء في المنازل ، والعناية بالنظافة الشخصية، خاصة غسل اليدين المتكرر بالماء والصابون.