نائب رئيس انتقالي حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء يلتقي بمدير مكتب الصحه والسكان بوادي حضرموت ⋆

سيئون ( نخبة حضرموت ) خاص

تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا للمجس الانتقالي الجنوبي ولما تضمنه خطاب الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي للتواصل مع مكاتب الخدمات الصحية بالمحافظات للعمل المشترك لمواجه ومجابهة فيروس كرونا المستجد .

التقى الشيخ صالح سالم العمودي نائب رئيس المجلس الانتقالي بحضرموت لشؤون الوادي والصحراء بمدير مكتب الصحه العامه والسكان بوادي حضرموت الدكتور هاني العمودي

حيث تم مناقشة الترتيبات والمتطلبات اللازمة لمجابهة فيروس كورونا وكيفية بذل الجهود المشتركة بين المجلس الانتقالي بالوادي ومكتب الصحة والسكان لتوفير المتطلبات وبحسب الأولويه والاحتياج وتفعيل التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة ..

واطلع أيضاً على الإجراءات التي يقوم بها مكتب الصحه بالوادي في مكافحة هذا الوباء

وتم الاتفاق على العمل والتنسيق المشترك بين المجلس الانتقالي والقطاع الصحي في نشر الوعي الصحي بين أوساط المواطنين والإلتزام بالتعليمات والتقيد بوسائل الوقايه من هذا المرض سريع الانتشار.

من جانبة رحب الدكتور هاني العمودي بزيارة قيادة الأنتقالي التي يقومون بها لمكتب الصحة معبراً عن سعادته لما يولوه من اهتمام ومعرباً نفس الوقت عن أهمية التواصل و التعاون المشترك بهذه الظروف الطارئة و الاستثنائية لخدمة المجتمع مستعرضاً خطة عمل اللجان الصحية لمواجهة ومجابهة هذا الوباء العالمي و الخطر، موضحا الإمكانيات المتوفرة والمعوقات التي ترافقهم.