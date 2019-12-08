نائب رئيس برشلونة: سعداء باهتمام إنتر ويوفنتوس براكيتيتش وفيدال

تحدث نائب رئيس برشلونة جوردي كاردونر عن مستقبل ثنائي وسط الفريق أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش في ظل الحديث عن رحيلهما في يناير.

واشتكى اللاعبان من قلة المشاركة هذا الموسم مع الفريق الكتالوني، وارتبط فيدال بالانتقال لإنتر، وراكيتيتش بيوفنتوس أو باريس سان جيرمان.

فالفيردي يلمح لإراحة اللاعبين أمام إنتر

وقال كاردونر مع “توتوسبورت”: “لماذا لا يلعب فيدال وراكيتيتش؟ كما قال المدرب في أكثر من مناسبة أن هناك ازدحام في خط الوسط”.

وأتبع: “يسعدني أن أعلم أن لاعبي فريقي يرتبطون بأندية من حجم إنتر ويوفنتوس، وذلك يوضح التشكيل الكبير الذي نملكه”.

وأشاد نائب جوسيب بارتوميو بخصم الثلاثاء إنتر: “الفريق الذي واجهنا هذا الموسم في الذهاب غير ذلك الخاص بالسنوات الماضية، أعجبني كثيراً، ويمكن القول إن إنتر العظيم عاد ليناطح كبار القارة”.

وحول ارتباط برشلونة بنجم إنتر لاوتارو مارتينيز: “لا أتحدث عن لاعبي الفرق الأخرى احتراماً لهم، ولكن مهم الحديث عن صفقات وتحركات الفريق”.

وختم: “لو برشلونة ضم كل الأسماء التي يرتبط بها في الصحافة سنحتاج لتشكيل خمسة فرق”.

ويستضيف إنتر برشلونة الثلاثاء لحساب دوري أبطال أوروبا، في لقاء سيحدد مصير النيراتزوري من مرافقة البلوجرانا للدور المقبل.