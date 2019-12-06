نائب رئيس برشلونة يطلب ود ريال مدريد في الكلاسيكو القادم

موقع سبورت 360- تحدث السيد جوردي كاردونير نائب جوزيه ماريا بارتوميو رئيس برشلونة عن الوضعية الأمنية قبل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وأصبحنا على بعد أيام قليلة تفصلنا عن الكلاسيكو الأكبر في تاريخ كرة القدم بين برشلونة وريال مدريد المقرر له يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر الحالي على ملعب الكامب نو في مباراة مؤجلة من الأسبوع العاشر في الليجا.

وكشفت وسائل الإعلام الإسبانية عن آخر تطورات وأخبار الحالة الأمنية في إقليم كتالونيا الفترة الحالية بسبب المشاكل الأخيرة التي أدت إلى قرار تأجيل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد الذي كان من المقرر لعبه يوم نهاية الشهر الماضي على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الإسباني.

نائب رئيس برشلونة يريد تعاون الجميع في الكلاسيكو القادم

وصرح جوردي كاردونير قائلاً: نحن في حالة الآن ووضعية نريد الجميع معنا، سوف نتجاوز الفترة بكل سلاسه إذا حدث ذلك”.

وتابع جوردي كاردونير تصريحاته قائلاً:” نحن نتفق مع الجميع الذي يريدون إيداء آرائهم في المحيط الرياضي”.

وتسببت الحالة الأمنية والسياسية مؤخراً في إقليم كتالونيا في حالة من الذعر الكبير وبدأ تأثيرها يصل بالفعل إلى كرة القدم والأحداث الرياضية في الإقليم الكتالوني.

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