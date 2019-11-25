نائب رئيس مجلس النواب "باصرة" يعلن رفضه التام لمحاولات تقسيم حضرموت إلى محافظتين

أكد نائب رئيس مجلس النواب، المهندس محسن باصرة أن مشروع تقسيم حضرموت إلى محافظتين مرفوض رفضا قاطعا.

وأشار باصرة في تصريحات صحفية إلى أن مكونات حضرموت وشخصياتها وشرائحها المختلفة رفضت مشروع التقسيم منذ عام 1998م.

ودعا باصرة كل من يريد الخير لحضرموت وضع يده مع أهلها لانتزاع حقوق حضرموت المنهوبة منذ عام 1967م و1990م و1994م الى يومنا هذا.

وتأتي تصريحات باصرة بعد عودة فكرة التقسيم للمحافظة إلى الواجهة وتوقعات بتسريبات لنشطاء تفيد صدور قرار جمهوري بإعلان وادي وصحراء حضرموت محافظة مستقلة تماشيا مع تفاهمات اتفاق الرياض.

ووادي حضرموت به فروع للوزارات ومؤسسات وهيئات الدولة أبرزها البنك المركزي الذي يغذي فرع مركزي المكلا بالسيولة.