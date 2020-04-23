المندب نيوز

نائب مدير أمن ساحل حضرموت يتفقد فرع إدارة مكافحة المخدرات المؤقت بمديرية الديس الشرقية

23 أبريل، 2020
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نائب مدير أمن ساحل حضرموت يتفقد فرع إدارة مكافحة المخدرات المؤقت بمديرية الديس الشرقية

المكلا (المندب نيوز) خاص

قام العقيد سعيد بن دويس العوبثاني نائب المدير العام لإدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت بزيارة فرع إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت المؤقت للاطلاع على سير العمل فيه.

وهنأ العقيد سعيد بن دويس العوبثاني نائب المديرالعام لأمن وشرطة ساحل حضرموت جميع منتسبي فرع إدارة مكافحة المخدرات بمديرية الديس الشرقية بمناسبة الذكرى الرابعة لتحرير ساحل حضرموت من العناصر الارهابية وحلول شهر رمضان المبارك.

مشيدا بدور منتسبي مكافحة المخدرات وأهميته في ضبط مهربي ومروجي ومتعاطي المخدرات الذين يعملون على نشر هذه الآفة والإضرار بالمجتمع وإفساد الشباب.

مؤكدا على أهمية وضرورة إنشاء فرع لإدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت بمديرية الديس الشرقية ويضم المديريات الشرقية لمتابعة عصابات التهريب والترويج للمخدرات وضبطهم.

رافقه خلال الزيارة العقيد حسين صالح المفتش العام لإدارة أمن وشرطة ساحل حضرموت والعقيد يوسف باراس مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت والعقيد مبارك بارفعه رئيس قسم التحقيقات بإدارة البحث الجنائي بساحل حضرموت والرائد عهدي النموري مدير أمن مديرية الديس الشرقية وعدد من الشخصيات الاجتماعية بالمنطقة.

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