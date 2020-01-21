نائب مدير البرنامج السعودي يناقش مع وكيل المهرة مشروع تأهيل شوارع الغيضة



عدن تايم / خاص.

التقى وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم ، بمكتبه ، نائب مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فرع المهرة الأستاذ مهند الشهري وذلك لمناقشة الدراسات والمخططات المتعلقة بالمشاريع التي ينفذها البرنامج في إطار المحافظة.

وناقش اللقاء، مشروع وتأهيل شوارع العاصمة الغيضة التي تضررت من العاصفة المدارية لُبان ، وكذا تأهيل المتنفس الوحيد بالمديرية وعدداً من المشاريع الأستراتيجية التي تحتاجها المحافظة في شتى القطاعات الخدمية.

وأكد الوكيل العبودي أن هذه المشاريع تأتي في إطار حرص قيادة السلطة المحلية الممثلة بمحافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت وقيادة البرنامج السعودي الممثلة بالسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر لما أهمية فائقة تسهم في خدمة أبناء المحافظة.

وشدد الوكيل العبودي على ضرورة تكليف فريق مهندسي من مكتب الأشغال العامة بالمحافظة بالتعاون مع الفريق الاستشاري للبرنامج من أجل الإسراع في استكمال الدراسات والمخططات والوثائق الخاصة بتنفيذ هذه المشاريع لما لهم من أثر طيب على الجانب الجمالي والخدمي لعاصمة المحافظة.

وأبدى العبودي إستعداد قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في تقديم التسهيلات اللأزمة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير أداء عمل البرنامج للقيام بمهامه في عملية البناء والتنمية بمحافظة المهرة.

من جانبة، أشاد نائب مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فرع المهرة الأستاذ مهند الشهري بالدعم المتواصل التي تقدمـه قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وعلى ما تبذله من جهود لإزالة العوائق والأشكاليات التى تواجه البرنامج ، مشيراً إلى أن البرنامج سوف يستمر في تقديم الدعم لمختلف القطاعات الخدمية.