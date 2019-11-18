نائب مدير تربية جبل حبشي يزور مدرسة الفقيد سلطان مهيوب السفياني

قام صباح اليوم الاثنين الاستاذ/ ياسين البركاني نائب مدير التربية والتعليم بمديرية جبل حبشي بزيارة تفقدية لمدرسة الفقيد سلطان مهيوب السفياني وتفقد خلال زيارته امور الطلاب والمعلمين وسير العملية التعليمية في المدرسة.

واشاد البركاني بدور إدارة المدرسة المتمثلة بمديرها والمعلمين فيها على الجهود التي بذلوها ويبذلونها في رفع مستوى التحصيل العلمي في المدرسة.

وقد استهدف نائب المدير في ختام زيارته الصف الاول من التعليم الاساسي توزيع الحقيبة المدرسية ومستلزماتها المقدمة من منظمة اليونيسف كمرحلة اولى.

وتقدم مدير المدرسة وكافة المعلمين والطلاب بخالص الشكر والتقدير لنائب مدير التربية على زيارته التفقدية واستهدافه طلاب الصف الاول للحقيبة المدرسية ومستلزماتها .

* من مقبل ناجي