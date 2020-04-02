عدن الغد

نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بعدن يتفقد أعمال ترميم وتجهيز مبنى قطاع العمل

2 أبريل، 2020
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نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بعدن يتفقد أعمال ترميم وتجهيز مبنى قطاع العمل

تفقد صباح الأستاذ أرسلان السقاف نائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل  بالعاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم الأربعاء، ١ أبريل ٢٠٢٠م، سير العمل بترميم وتأهيل وتجهيز مبنى قطاع العمل بالمكتب الواقع بمنطقة الخساف  في مديرية صيرة، وذلك بدعم من البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية بالمديرية.
ولدى جولته التفقدية صرح السقاف بأنه سيتم إنشاء مختبر صحي لإدارة الصحة والسلامة المهنية لمكتب الوزارة لفحص العمالة المحلية والأجنبية من العاملين في القطاع الخاص بمحافظة عدن.
وأشاد نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة المؤقتة عدن بالجهود التي يبذلها مدير عام مديرية صيرة الأستاذ خالد سيدو، ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمديرية الأستاذ محمد توفيق ودورهما الفاعل في عملية المتابعة والإشراف بشكل يومي على مشروع ترميم وتأهيل وتجهيز مبنى قطاع العمل.
إلى ذلك أكد الأستاذ أرسلان السقاف أنه سيتم قريباً الانتهاء بشكل كامل من الترميم والصيانة والتجهيز  لمنبى قطاع العمل، مشيراً إلى أنه سيتم بعد ذلك بدء العمل في إنشاء المختبر الصحي لإدارة الصحة والسلامة المهنية لمكتب الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن.

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