نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بعدن “السقاف” يشيد بجهود المبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات في مواجهة “كورونا”

أشاد المحامي أرسلان السقاف نائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن بـ “الجهود الذاتية التي تبذلها المبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية في مرافق الدولة بالعاصمة المؤقتة عدن بتوعية المجتمع وإرشاده للتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا”.

وأكد السقاف في تصريح صحفي لـ “عدن الغد”، الأربعاء، 25/3/2020 أن منظمات المجتمع المدني “كانت ولازالت هي القوة المجتمعية المدنية القريبة والمؤثرة بكافة شرائح المجتمع بالعاصمة المؤقتة عدن.. ونتيجة لتأثيرها المباشر على المجتمع أعتبرها القانون الدولي بمثابة السلطة المدنية الخامسة في المجتمع للقيام بواجبها تجاه الشعب، بالذات في ظل غياب الجهات المختصة في الدولة عن القيام بواجبها تجاه الشعب”.

وناشد نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بعدن السقاف كافة المنظمات الدولية وقيادة دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة دعم جهود منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابي الفعالة والمؤثرة في جميع شرائح المجتمع حتى يتسنى لها النجاح في توعية الشعب واتخاذ التدابير الصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا الذي يهدد أبناء عدن وكل محافظات الوطن”.