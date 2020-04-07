عدن الغد

نائب وزير الإشغال العامة يلتقي مأمور المنصورة

7 أبريل، 2020
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نائب وزير الإشغال العامة يلتقي مأمور المنصورة

التقى الدكتور المهندس محمد أحمد علي ثابت نائب وزير الإشغال العامة  والطرقات بمكتبة صباح اليوم الثلاثاء بالأخ محمد عمر البري مدير عام مديرية المنصورة وبحضور المهندس وليد ردمان وكيل الوزارة لشؤون الطرقات
وفي اللقاء استمع  نائب وزير الإشغال إلى الأخ محمد البري مدير عام المنصورة والذي شرح بالتفصيل معاناة المديرية من مشاكل الطرقات  بسبب قدمها وعدم وجود صيانة دورية لها مما يجعل استخدامها مشكلة كبيرة يعاني منها المواطنين. 
وأشار مدير عام المنصورة إلى أهمية الإسراع في استيعاب تلك الطرقات  ضمن مشاريع وزارة الإشغال والطرقات تخفيفا لمعاناة المواطنين الذين يعانون  على مدى عقد من الزمان.
وفي اللقاء طمأن الدكتور المهندس محمد أحمد ثابت نائب وزير الإشغال العامة  والطرقات على إطلاق مشاريع الصيانة للطرقات في المديرية..مؤكداً اهتمام الوزارة بالإسراع في إنجازها عبر البرنامج السعودي. 
وأشار نائب وزير الإشغال العامة باستيعاب كثير من مشاريع صيانة الطرقات في برنامج وزارة الأشغال عبر البرنامج السعودي أو عبر الصندوق. 
وأكد نائب وزير الإشغال العامة والطرقات على سعي الوزارة في إقامة مشاريع استراتيجية في العاصمة المؤقتة عدن ومنها على وجه الخصوص مديرية المنصورة. 
وفي ختام اللقاء حيا مدير عام المنصورة الدكتور المهندس محمد أحمد ثابت نائب وزير الإشغال العامة والطرقات والمهندس وليد ردمان وكيل الوزارة لشؤون الطرقات تفهمهم واستعدادهم للمساعدة في تذليل الصعوبات ووضع المشاريع الملحة قيد التنفيذ.

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