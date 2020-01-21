عدن الغد

نائب وزير التعليم الفني يفتتح مختبرا في كلية المجتمع بعدن

22 يناير، 2020
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نائب وزير التعليم الفني يفتتح مختبرا في كلية المجتمع بعدن

افتتح يومنا هذا الثلاثاء الموافق 21 يناير الاستاذ عبدربه غانم المحولي مختبرا للتصميم الجرافيكي في كلية المجتمع عدن.
 وقد استمع نائب الوزير الى شرح مفصل من رئيس قسم الجرافيك حول اهمية هذا المختبر لسوق العمل متمنيا منه دعم الوزارة لمثل هذه الاعمال التي من شانها تأهيل الشباب بما يتناسب مع احتياج سوق العمل للحد من البطالة وبعد ذلك صرح نائب الوزير لقناة عدن معبرا عن شكره وامتنانه لادارة كلية المجتمع ممثلة بعميدها د.عوض العلقمي ومثمنا كل جهوده للارتقاء بالكلية ورفد سوق العمل بمخرجات مؤهلة تأهيلا عاليا.
 وحثه على بذل المزيد من الجهود الرامية للحد من البطالة ، كما استنكر نائب الوزير الحملة المسعورة التي يخوضها البعض من أعداء النجاح  ضد إدارة الكلية مشيرا ان الشجرة المثمرة دائما  ترمى بالحجارة وأبدى دعمه الكامل لكل مايقوم به عميد الكلية   من اصلاحات في كلية المجتمع عدن فقد شهدت الكلية تطورا ملحوظا في ظل ادارة د.عوض العلقمي على كل المستويات .

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